2019-03-27T15:38:14+03:00
Политика

СБУ «снабдила» пенсионерку ЛНР килограммом пластита для терактов

Сотрудники украинской спецслужбы завербовали пожилую женщину, когда она оформляла пенсию в Станице Луганской [видео]
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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71-летнюю женщину завербовали в Станице Луганской. Фото: youtube.com/МВДЛНР71-летнюю женщину завербовали в Станице Луганской. Фото: youtube.com/МВДЛНР
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- Сотрудниками МВД ЛНР на территории Республики была задержана гражданка 1947 года рождения во время расклеивания листовок проукраинского содержания, - сообщили сегодня в центре общественных связей (ЦОС) МВД. - Как пояснила гражданка, она выполняла задание неких лиц, с которыми она познакомилась на территории, подконтрольной украинской власти. А именно была завербована сотрудниками СБУ.

По месту жительства задержанной были обнаружены и изъяты килограмм пластита, пять тротиловых шашек массой 200 г каждая, два электродетонатора с проводами, минный взрыватель МУВ-2 и запал к нему.

- Женщине дали подробную инструкцию, как поступить с взрывчатыми материалами. По мнению специалистов, изъятых у гражданки взрывчатых веществ хватило бы на проведение, как минимум, трех терактов, которых, благодаря работе правоохранителей, удалось избежать, - сообщили в МВД.

В полиции добавили, что женщина привлечена к ответственности. Также в настоящее время сотрудникам правоохранительные органов Республики уже известны данные украинских вербовщиков и координаторов.

Жительница ЛНР была завербована сотрудниками СБУ – видео МВД ЛНР.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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