СБУ «снабдила» пенсионерку ЛНР килограммом пластита для терактов
- Сотрудниками МВД ЛНР на территории Республики была задержана гражданка 1947 года рождения во время расклеивания листовок проукраинского содержания, - сообщили сегодня в центре общественных связей (ЦОС) МВД. - Как пояснила гражданка, она выполняла задание неких лиц, с которыми она познакомилась на территории, подконтрольной украинской власти. А именно была завербована сотрудниками СБУ.
По месту жительства задержанной были обнаружены и изъяты килограмм пластита, пять тротиловых шашек массой 200 г каждая, два электродетонатора с проводами, минный взрыватель МУВ-2 и запал к нему.
- Женщине дали подробную инструкцию, как поступить с взрывчатыми материалами. По мнению специалистов, изъятых у гражданки взрывчатых веществ хватило бы на проведение, как минимум, трех терактов, которых, благодаря работе правоохранителей, удалось избежать, - сообщили в МВД.
В полиции добавили, что женщина привлечена к ответственности. Также в настоящее время сотрудникам правоохранительные органов Республики уже известны данные украинских вербовщиков и координаторов.
Жительница ЛНР была завербована сотрудниками СБУ – видео МВД ЛНР.! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU