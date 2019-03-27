Все профильные подгруппы приступили к переговорам на минской площадке
Работа в столице Белоруссии идёт полным ходом, и очередной раунд по мирному урегулированию конфликта в Донбассе начале все подгруппы. О происходящем в Минске продолжает информировать Министерство иностранных дел Донецкой Народной Республики.
— К работе на минской площадке приступили все профильные подгруппы, — рассказали в МИДе Республики.
В подгруппе по вопросам безопасности продолжается обсуждение введения новых мер по контролю и соблюдению режима прекращения огня и перемирия.
В тоже время в подгруппе по политическим вопросам будет продолжаться обсуждение принятия закона об особом статусе Донбасса, который должен запустить в действие реализацию формулы Штайнмайера.
Нам пока не известно, поднимет ли представитель ЛНР в Минске проблему односторонних ремонтных работ на КПВВ «Станица Луганская», а также устроенную Украиной провокацию с открытием КПВВ «Золотое».
Напомним, ранее работу в Минске начали подгруппы по гуманитарным и экономическим вопросам (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU