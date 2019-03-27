Все профильные подгруппы приступили к переговорам на минской площадке

СЕГОДНЯ 14:32 2019-03-27T14:32:14+03:00

К подгруппам по гуманитарным и экономическим вопросам, присоединились подгруппы по политическим вопросам и вопросам безопасности

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Работа в столице Белоруссии идёт полным ходом, и очередной раунд по мирному урегулированию конфликта в Донбассе начале все подгруппы. О происходящем в Минске продолжает информировать Министерство иностранных дел Донецкой Народной Республики.

— К работе на минской площадке приступили все профильные подгруппы, — рассказали в МИДе Республики.

В подгруппе по вопросам безопасности продолжается обсуждение введения новых мер по контролю и соблюдению режима прекращения огня и перемирия.

В тоже время в подгруппе по политическим вопросам будет продолжаться обсуждение принятия закона об особом статусе Донбасса, который должен запустить в действие реализацию формулы Штайнмайера.

Нам пока не известно, поднимет ли представитель ЛНР в Минске проблему односторонних ремонтных работ на КПВВ «Станица Луганская», а также устроенную Украиной провокацию с открытием КПВВ «Золотое».

Напомним, ранее работу в Минске начали подгруппы по гуманитарным и экономическим вопросам (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU