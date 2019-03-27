2019-03-27T13:55:25+03:00
Политика

28 марта Свердловский район в ЛНР останется без воды

«Лугансквода» будет проводить ремонтные работы
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Работы будут вестись на магистральном водоводе Д-900 мм. Фото: klv.lg.uaРаботы будут вестись на магистральном водоводе Д-900 мм. Фото: klv.lg.ua
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- В четверг, 28 марта, специалисты государственного унитарного предприятия (ГУП) «Лугансквода» планируют провести ремонтно-восстановительные работы на магистральном водоводе Д-900 мм «Молодогвардейская насосная станция третьего подъема – Свердловск». В связи с этим с 10.00 28 марта будет прекращена подача воды потребителям в городе Свердловске и Свердловском районе, - сообщили сегодня в пресс-службе предприятия.

Ориентировочное время возобновления водоснабжения населенных пунктов в прежнем объеме — 10.00 29 марта. На предприятии просят жителей обеспечить необходимый запас питьевой воды, а также приносят извинения за временные неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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