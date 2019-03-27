2019-03-27T13:34:37+03:00
Политика

Сапёры МЧС ДНР нашли 10 боеприпасов возле КПП под Донецком

Все они были вывезены и уничтожены
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: МЧС ДНРФОТО: МЧС ДНР
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Отряды пиротехников Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики продолжают проводить работы по обследованию территорий ДНР и проведению работ по разминированию дорог и полей.

— Отрядом пиротехнических работ Республиканского спасательного центра МЧС ДНР производится разведка местности для очистки территорий от взрывоопасных предметов. Работы проводятся вблизи контрольно-пропускных пунктов въезда и выезда «Еленовка» и «Александровка», — сообщили в пресс-службе МЧС Республики.

В ходе операции было обнаружено 10 взрывоопасных предметов. Всех их осторожно достали из земли и вывезли в места ликвидации, где и уничтожили.

В работах по разминированию было задействовано 16 человек личного состава и четыре единицы техники МЧС ДНР.

Напомним, что, согласно отчётам Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, Донбасс остаётся одной из самых заминированных точек в мире. Особую опасность представляет тот факт, что нет точных карт мирных полей. Это сильно затрудняет процесс разминирования и может угрожать жизни и здоровью мирных граждан в будущем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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