2019-03-27T12:40:10+03:00
Политика

31 марта в Луганске выступят популярные группы из России «Город 312» и «Корни»

Концерт пройдет на Театральной площади столицы ЛНР
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Группа «Корни» во второй раз приезжает в ЛНР. Фото: mklnr.suГруппа «Корни» во второй раз приезжает в ЛНР. Фото: mklnr.su
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- Известные российские группы «Город 312» и «Корни» 31 марта выступят на Театральной площади столицы ЛНР с праздничным концертом, - сообщили сегодня в Министерстве культуры, спорта и молодежи ЛНР. - Начало мероприятия – в 12.00. Вход свободный для всех желающих.

Помимо российских артистов, свои лучшие номера жителям Республики представят творческие коллективы и солисты учреждений культуры, а также самодеятельные коллективы и казачьи ансамбли. Кроме того, зрителей ждут молодежные инсталляции.

«Город 312» – поп-рок-группа, основанная в октябре 2001 года. «312» – это телефонный код столицы Киргизии Бишкека, откуда родом участники группы. Исполнители хитов «Останусь», «Вне зоны доступа», «Обернись» и многих других. Артисты коллектива уже выступали в Луганске – 2 мая 2018 года - на праздничном концерте, посвященном празднику Весны и Труда 1 Мая.

Группа «Корни» была создана во время проекта «Фабрика Звезд-1» и стала ее победителем в конце 2002 года. Визитной карточкой коллектива стали хиты «Я теряю корни», «Плакала береза», «Ты узнаешь ее», «Хочешь, я тебе спою» и другие. Артисты также не впервые посетят Республику – 14 сентября 2018 года они выступали в Алчевске с праздничным концертом, посвященном Дню города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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