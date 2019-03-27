2019-03-27T12:39:42+03:00
Общество

В Донецке Константин Комлёнок вручил первые удостоверения кандидатов в депутаты МП ДНР

ВМИК официально зарегистрировала 312 кандидатов в депутаты Молодёжного парламента Республики
Цесанна АНТОНЕНКО
Поделиться:
ФОТО: ДАНФОТО: ДАН
Изменить размер текста:

Председатель Временной молодежной избирательной комиссии Константин Комлёнок торжественно выдал первые удостоверения кандидатов в депутаты Молодёжного парламента Донецкой Народной Республики. Мероприятие прошло в Донецке для 312 зарегистрированных кандидатов.

— Принято решение о регистрации 312 кандидатов в депутаты Молодежного Парламента ДНР, которые подали документы до 22 марта, — сказала секретарь ВМИК Валентина Иванова.

С сегодняшнего дня эти люди могут официально начинать проводить предвыборную агитацию.

Напомним, что с 1 апреля начнётся отборочный этап предвыборных дебатов кандидатов в депутаты Молодёжного парламента ДНР. Дебаты пройдут во временных участковых избирательных комиссиях и в нём примут участие кандидаты, чьи видеоролики, размещенные на онлайн-площадке, в агитационный период набрали наибольшее число оценок. Всего планируется провести два тура предвыборных дебатов (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сапёры МЧС ДНР нашли 10 боеприпасов возле КПП под Донецком
31 марта в Луганске выступят популярные группы из России «Город 312» и «Корни»
Переговорный процесс в Минске открыли подгруппы по гуманитарным и экономическим вопросам
31 марта скоростной поезд из Константиновки на Киев изменит график движения
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко: надо завершать программу аккредитации ВУЗов ДНР в системе российского высшего образования
Житель Горловки убил приятеля и остался в его квартире вместе с трупом
Накануне минских переговоров ВСУ 12 раз обстреляли ДНР. Есть разрушения
ВСУ за сутки 7 раз обстреляли ЛНР из тяжёлого вооружения
В ЛНР дедушка угорел вместе с внуком и внучкой
Погода в Луганске 27 марта: температура до 8 градусов тепла, временами дождь
В Луганске лев едва не разорвал принца Египта
Погода в Донецке 27 марта: днем будет дождь, а вечером - снег
Украинские спецслужбы давят на родственников сотрудников силовых структур Республики, которые проживают в незалежной
Жителю Харцызска грозит пять лет тюрьмы за то, что он грабил знакомых женщин
В ЛНР перебои со связью
Обстрелом ВСУ в ЛНР ранена 80-летняя пенсионерка, а несовершеннолетний парень получил легкую контузию
ВСУ готовили покушение на ОБСЕ
Над ЛНР сбит украинский беспилотник
Марочко: Киев выдает ремонт настила и туалета на украинском КПВВ у Станицы Луганской за восстановление разрушенного моста через Северский Донец
На КПВВ «Станица Луганская» готовится кровавая провокация
Глава ЛНР Леонид Пасечник – шахтерам, которые находятся на украинской территории: Возвращайтесь, мы всех трудоустроим
ВСУ выпустили по республикам Донбасса 267 боеприпасов
ВСУ открыли огонь по Еленовке
В краеведческом музее Донецка открылась персональная выставка кукол Елены Мазуровой
ВСУ обстреляли пять населенных пунктов в ЛНР
Погода в Донецке: переменная облачность, к вечеру пойдет дождь. Температура до +10
В голографической пирамиде краеведческого музея Донецка "поселились" динозавры и мамонты