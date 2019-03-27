В Донецке Константин Комлёнок вручил первые удостоверения кандидатов в депутаты МП ДНР

СЕГОДНЯ 12:39 2019-03-27T12:39:42+03:00

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Председатель Временной молодежной избирательной комиссии Константин Комлёнок торжественно выдал первые удостоверения кандидатов в депутаты Молодёжного парламента Донецкой Народной Республики. Мероприятие прошло в Донецке для 312 зарегистрированных кандидатов.

— Принято решение о регистрации 312 кандидатов в депутаты Молодежного Парламента ДНР, которые подали документы до 22 марта, — сказала секретарь ВМИК Валентина Иванова.

С сегодняшнего дня эти люди могут официально начинать проводить предвыборную агитацию.

Напомним, что с 1 апреля начнётся отборочный этап предвыборных дебатов кандидатов в депутаты Молодёжного парламента ДНР. Дебаты пройдут во временных участковых избирательных комиссиях и в нём примут участие кандидаты, чьи видеоролики, размещенные на онлайн-площадке, в агитационный период набрали наибольшее число оценок. Всего планируется провести два тура предвыборных дебатов (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU