Переговорный процесс в Минске открыли подгруппы по гуманитарным и экономическим вопросам

СЕГОДНЯ 11:50 2019-03-27T11:50:38+03:00

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В столице Белоруссии начался очередной раунд переговоров по мирному урегулированию конфликта в Донбассе. О минском процессе информирует Министерство иностранных дел Донецкой Народной Республики.

— Рабочие группы по экономическим и гуманитарным вопросам открыли переговорный процесс в Минске, — рассказали в МИДе Республики.

На данный момент точно известно, что в подгруппе по гуманитарным опросам главной на повестке дня остаётся тема обмена пленными в формате «всех установленных на всех установленных». По словам полномочного представителя ДНР в этой подгруппе, омбудсмена Республики Дарьи Морозовой, никакой другой формат обмена на данный момент не рассматривается.

Подгруппа по экономическим вопросам сосредоточится на проблеме воплощения механизма выплаты Украиной пенсий малоподвижным гражданам ДНР, а также ликвидации задолженностей сотрудникам железной дороги и КП «Компания «Вода Донбасса»». Не известно, будет ли поднят в Минске сегодня вопрос отключения фильтровальных и насосных станций коммунального предприятия от электроснабжения украинскими компания, о чём предупреждали в «Воде Донбасса» ранее.

ИСТОЧНИК KP.RU