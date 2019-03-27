2019-03-27T11:50:38+03:00
Политика

Переговорный процесс в Минске открыли подгруппы по гуманитарным и экономическим вопросам

Вопросы повестки дня остаются прежними
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: архив сайта mignews.uaФОТО: архив сайта mignews.ua
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В столице Белоруссии начался очередной раунд переговоров по мирному урегулированию конфликта в Донбассе. О минском процессе информирует Министерство иностранных дел Донецкой Народной Республики.

— Рабочие группы по экономическим и гуманитарным вопросам открыли переговорный процесс в Минске, — рассказали в МИДе Республики.

На данный момент точно известно, что в подгруппе по гуманитарным опросам главной на повестке дня остаётся тема обмена пленными в формате «всех установленных на всех установленных». По словам полномочного представителя ДНР в этой подгруппе, омбудсмена Республики Дарьи Морозовой, никакой другой формат обмена на данный момент не рассматривается.

Подгруппа по экономическим вопросам сосредоточится на проблеме воплощения механизма выплаты Украиной пенсий малоподвижным гражданам ДНР, а также ликвидации задолженностей сотрудникам железной дороги и КП «Компания «Вода Донбасса»». Не известно, будет ли поднят в Минске сегодня вопрос отключения фильтровальных и насосных станций коммунального предприятия от электроснабжения украинскими компания, о чём предупреждали в «Воде Донбасса» ранее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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