2019-03-27T11:08:48+03:00
Политика

31 марта скоростной поезд из Константиновки на Киев изменит график движения

Это связано с переходом на летнее время
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Поезд № 711 «Константиновка – Киев» будет отправляться из Константиновки в 16:20. Фото: intercityukraine.comПоезд № 711 «Константиновка – Киев» будет отправляться из Константиновки в 16:20. Фото: intercityukraine.com
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В связи с введением летнего времени на территории Украины, с 31 марта частично меняется график движения трех скоростных поездов «Интерсити+», в том числе № 711 «КонстантиновкаКиев». Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

Поезд № 711 «Константиновка – Киев» будет отправляться из Константиновки (Донецкая область) в 16:20 и прибудет в Киев в 23:05. Остановки предусмотрены на станциях Дружковка (16:31-16:32), Краматорск (16:39-16:41), Славянск (16:51-16:53), Лозовая (17:50-17:52), Красноград (18:40-18:41), Полтава Киевская (19:43-19:45), Миргород (20:44-20:49) и Дарница (22:49-22:51);

Напомним, на Украине в ночь с 30 на 31 марта в 3:00 утра переводят часы на летнее время, то есть стрелки обращают на час вперед. С этого времени весь транспорт в незалежной будет курсировать уже по летнему времени.

Кстати, часы на Украине будут показывать одинаковое время с республиками Донбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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