Депутат Госдумы Геннадий Онищенко: надо завершать программу аккредитации ВУЗов ДНР в системе российского высшего образования

СЕГОДНЯ 10:44 2019-03-27T10:44:58+03:00

Гость из России провёл в Донецке рабочую встречу с руководством Минобрнауки, ректорами вузов, руководителями НИИ

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Депутат Государственной думы Российской Федерации, первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко посетил Донецк для того, чтобы провести рабочую встречу в Министерстве образования и науки Донецкой Народной Республики.

— Я приехал, чтобы встретиться с ректорами. Нам надо завершать программу аккредитации высших учебных заведений ДНР в системе российского высшего образования, — рассказал Генадий Онищенко.

Он встретился с руководством Минобрнауки, ректорами вузов, руководителями НИИ, чтобы обсудить вопросы интеграции республиканской системы образования в российское образовательное пространство, возможность участия ученых ДНР в проектах на территории РФ.

— Выпускники 2018-2019 учебного года Донецкого медуниверситета уже получат дипломы врачей российского образца, с которыми можно будет работать в России и других странах, где российские дипломы о высшем образовании признают, — сказал Онищенко во время встречи.

По словам депутата Госдумы, на прошлой неделе ВУЗ получил регистрационный номер и был сделан заказ на Госзнак для изготовления соответствующих дипломов.

Напомним, что Донецкий национальный медицинский университет имени Горького первым в ДНР прошёл аккредитацию в РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU