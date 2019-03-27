2019-03-27T10:44:58+03:00
Общество

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко: надо завершать программу аккредитации ВУЗов ДНР в системе российского высшего образования

Гость из России провёл в Донецке рабочую встречу с руководством Минобрнауки, ректорами вузов, руководителями НИИ
Цесанна АНТОНЕНКО
Поделиться:
ФОТО: пресс-служба МинобрнаукиФОТО: пресс-служба Минобрнауки
Изменить размер текста:

Депутат Государственной думы Российской Федерации, первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко посетил Донецк для того, чтобы провести рабочую встречу в Министерстве образования и науки Донецкой Народной Республики.

— Я приехал, чтобы встретиться с ректорами. Нам надо завершать программу аккредитации высших учебных заведений ДНР в системе российского высшего образования, — рассказал Генадий Онищенко.

Он встретился с руководством Минобрнауки, ректорами вузов, руководителями НИИ, чтобы обсудить вопросы интеграции республиканской системы образования в российское образовательное пространство, возможность участия ученых ДНР в проектах на территории РФ.

— Выпускники 2018-2019 учебного года Донецкого медуниверситета уже получат дипломы врачей российского образца, с которыми можно будет работать в России и других странах, где российские дипломы о высшем образовании признают, — сказал Онищенко во время встречи.

По словам депутата Госдумы, на прошлой неделе ВУЗ получил регистрационный номер и был сделан заказ на Госзнак для изготовления соответствующих дипломов.

Напомним, что Донецкий национальный медицинский университет имени Горького первым в ДНР прошёл аккредитацию в РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сапёры МЧС ДНР нашли 10 боеприпасов возле КПП под Донецком
31 марта в Луганске выступят популярные группы из России «Город 312» и «Корни»
В Донецке Константин Комлёнок вручил первые удостоверения кандидатов в депутаты МП ДНР
Переговорный процесс в Минске открыли подгруппы по гуманитарным и экономическим вопросам
31 марта скоростной поезд из Константиновки на Киев изменит график движения
Житель Горловки убил приятеля и остался в его квартире вместе с трупом
Накануне минских переговоров ВСУ 12 раз обстреляли ДНР. Есть разрушения
ВСУ за сутки 7 раз обстреляли ЛНР из тяжёлого вооружения
В ЛНР дедушка угорел вместе с внуком и внучкой
Погода в Луганске 27 марта: температура до 8 градусов тепла, временами дождь
В Луганске лев едва не разорвал принца Египта
Погода в Донецке 27 марта: днем будет дождь, а вечером - снег
Украинские спецслужбы давят на родственников сотрудников силовых структур Республики, которые проживают в незалежной
Жителю Харцызска грозит пять лет тюрьмы за то, что он грабил знакомых женщин
В ЛНР перебои со связью
Обстрелом ВСУ в ЛНР ранена 80-летняя пенсионерка, а несовершеннолетний парень получил легкую контузию
ВСУ готовили покушение на ОБСЕ
Над ЛНР сбит украинский беспилотник
Марочко: Киев выдает ремонт настила и туалета на украинском КПВВ у Станицы Луганской за восстановление разрушенного моста через Северский Донец
На КПВВ «Станица Луганская» готовится кровавая провокация
Глава ЛНР Леонид Пасечник – шахтерам, которые находятся на украинской территории: Возвращайтесь, мы всех трудоустроим
ВСУ выпустили по республикам Донбасса 267 боеприпасов
ВСУ открыли огонь по Еленовке
В краеведческом музее Донецка открылась персональная выставка кукол Елены Мазуровой
ВСУ обстреляли пять населенных пунктов в ЛНР
Погода в Донецке: переменная облачность, к вечеру пойдет дождь. Температура до +10
В голографической пирамиде краеведческого музея Донецка "поселились" динозавры и мамонты