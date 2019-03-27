2019-03-27T09:49:25+03:00
Политика

Житель Горловки убил приятеля и остался в его квартире вместе с трупом

А в Макеевке 53-летний мужчина зарезал своего пасынка [видео]
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Оба убийства совершены по пьянке в обычных многоэтажках Горловки и Макеевки. Фото: youtube.com/МВДДНРОба убийства совершены по пьянке в обычных многоэтажках Горловки и Макеевки. Фото: youtube.com/МВДДНР
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В Горловке задержан ранее судимый мужчина 1982 года рождения, который подозревается в убийстве приятеля. Об этом сообщает пресс-служба Горловского ГУ МВД ДНР.

- Находясь в гостях и распивая спиртное, обвиняемый припомнил собутыльнику старые обиды и нанес ножевые смертельные ранения. Труп знакомого вынес на балкон и остался проживать в квартире потерпевшего. Спустя несколько дней похитил телевизор и скрылся с места происшествия, – говорится в сообщении.

- В ходе следствия также установлена причастность фигуранта к совершению 5 эпизодов краж в Калининском районе города, - отметил старший участковый инспектор СУИП Калининского РО Степан Аксенов. - Воспользовавшись тем, что сожительница лежит в больнице, подозреваемый похитил ее личные вещи и продал.

Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

А в Горняцком районе Макеевки полицейские задержали 53-летнего мужчину, который убил своего пасынка. Об этом говорится в видеосюжете пресс-службы МВД ДНР.

Конфликт возник во время застолья. Нетрезвый парень принес домой водку и стал распивать ее с отчимом.

- Пасынка переклинило после водки, он начал оскорблять меня. Я ему сказал: «Уходи и больше ко мне не приходи». От этого он начал еще больше. Я пошел на кухню, взял нож, чтоб он увидел и отрезвел немножко, чтоб он ушел, – пояснил мужчина.

В гостях у него в день убийства находился товарищ, который пытался вмешаться в ссору и погасить конфликт.

- Я в зале был, а они вышли в тамбур. Когда услышал крики там, выскочил в тамбур. Стал между ними и начал растягивать одного и второго. Отчима пытался успокоить, а он уже с ножом был, и он через меня ударил пасынка, и меня зацепил еще, – рассказал свидетель.

От полученного ножевого ранения парень скончался на месте.

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

В Горняцком районе Макеевки полицейские задержали 53-летнего мужчину, который убил своего пасынка.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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