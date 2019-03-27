2019-03-27T09:43:58+03:00
Политика

Накануне минских переговоров ВСУ 12 раз обстреляли ДНР. Есть разрушения

На всех направлениях фронта было выпущено 116 единиц боеприпасов. Два дома в Горловке получили повреждения
Цесанна АНТОНЕНКО
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Горловка по-прежнему остаётся одним из самых обстреливаемых направлений в ДНРГорловка по-прежнему остаётся одним из самых обстреливаемых направлений в ДНРФото: Юлия АНДРИЕНКО
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В преддверии очередного раунда мирных переговоров в Минске вооружённые формирования Украины двенадцать раз обстреляли территорию ДНР. Обстрелы велись на всех направлениях.

— В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие посёлки/населённые пункты: Горловка (Доломитное, посёлок шахты имени Гагарина), Васильевка, Крутая Балка, Александровка, Еленовка, Ленинское и Саханка, — сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

В результате вечернего обстрела Горловки, посёлка шахты имени Гагарина, повреждены стёкла в доме №139 на улице Стожко и доме №71а по улице Артиллеристов.

Жертв среди мирного населения Республики на данный момент не зафиксировано.

Известно, что украинские силовики выпустили по территории ДНР 116 боеприпасов, среди которых мины калибром 120 миллиметров, гранаты РПГ/СПГ и АГС, снайперское оружие, крупнокалиберные пулемёты и стрелковое вооружение.

Напомним, очередная встреча Контактной группы в Минске запланирована на сегодняшний день.

ИСТОЧНИК KP.RU

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