ВСУ за сутки 7 раз обстреляли ЛНР из тяжёлого вооружения
Вооружённые формирования Украины накануне минских переговоров открыли огонь по Луганской Народной Республике с применением тяжёлого вооружения. За прошедшие сутки зафиксировано семь нарушений «весеннего» перемирия.
— За прошедшие сутки украинские вооружённые формирования обстреляли населённые пункты Фрунзе, Желобок, Донецкий, Алмазная и Калиново-Борщеватое, — рассказали в Представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации огня.
По предварительным подсчётам по ЛНР выпустили 123 единицы боеприпасов, среди которых артиллеристские снаряды калибром 152 и 122 миллиметра, мины калибром 120 и 82 миллиметра, осколочные гранаты БМП-1, СПГ-9 и РПГ-7, а также гранаты АГС-17. Кроме того, для обстрелов Республики использовались крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие.
По имеющейся на данный момент информации никто из мирного населения Республики не пострадал. Также пока не сообщалось о разрушениях в результате вооружённой агрессии украинской армии.
ИСТОЧНИК KP.RU