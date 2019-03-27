2019-03-27T09:01:39+03:00
Политика

ВСУ за сутки 7 раз обстреляли ЛНР из тяжёлого вооружения

Под огнём артиллерии и миномётов оказались пять населённых пунктов Республики. Информации о жертвах пока нет
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: архив сайта life.ruФОТО: архив сайта life.ru
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Вооружённые формирования Украины накануне минских переговоров открыли огонь по Луганской Народной Республике с применением тяжёлого вооружения. За прошедшие сутки зафиксировано семь нарушений «весеннего» перемирия.

— За прошедшие сутки украинские вооружённые формирования обстреляли населённые пункты Фрунзе, Желобок, Донецкий, Алмазная и Калиново-Борщеватое, — рассказали в Представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации огня.

По предварительным подсчётам по ЛНР выпустили 123 единицы боеприпасов, среди которых артиллеристские снаряды калибром 152 и 122 миллиметра, мины калибром 120 и 82 миллиметра, осколочные гранаты БМП-1, СПГ-9 и РПГ-7, а также гранаты АГС-17. Кроме того, для обстрелов Республики использовались крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие.

По имеющейся на данный момент информации никто из мирного населения Республики не пострадал. Также пока не сообщалось о разрушениях в результате вооружённой агрессии украинской армии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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