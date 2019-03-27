2019-03-27T08:25:52+03:00
Политика

Отметил юбилей: в ЛНР дедушка угорел вместе с внуком и внучкой

В Лутугинском районе погибли 65-летний мужчина, 15-летний парень и 10-летняя девочка
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Дедушка забыл открыть заслонку печи. Фото: pscentr.ruДедушка забыл открыть заслонку печи. Фото: pscentr.ru
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- 25 марта в 10:00 в Лутугино от диспетчера скорой помощи поступило сообщение о том, что в селе Македоновка, в доме на улице Юбилейная местными жителями обнаружены 3 человека без признаков жизни, – сообщили в пресс-центре МЧС ЛНР.

Сотрудники МЧС, прибывшие по адресу, обнаружили 65-летнего дедушку, 15-летнего внука и 10-летнюю внучку. Следов открытого горения не обнаружено, печь топилась твердым топливом, задвижка дымохода была закрыта.

По словам соседки, 24 марта у погибшего был день рождения, отпраздновать он пригласил к себе своих внуков. Утром женщина увидела свет у соседей и решила их навестить. Открыла входную дверь – в лицо ударил резкий запах гари, при этом признаков горения не было. Женщина попыталась привести в чувство детей, вызвала бригаду «скорой». Врачи констатировали смерть всех членов семьи.

- Предварительная причина гибели – отравление угарным газом. По данному факту ведется следствие, – сообщили в МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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