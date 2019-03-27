Погода в Луганске 27 марта: температура до 8 градусов тепла, временами дождь

СЕГОДНЯ 07:14 2019-03-27T07:14:58+03:00

В Луганске будет пасмурно и дождливо. Фото: citynews.net.ua

Изменить размер текста: A A

- 27 марта на территории Луганской Народной Республики будет облачно, временами дождь, местами сильный. Ветер юго-западный с переходом днем на северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем 3-8 градусов тепла, - сообщили в центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

Время восхода солнца в Луганске 27 марта – 5.42, время захода – 19.17. Продолжительность светового дня составит 13 часов 35 минут.

По предварительному прогнозу, ночью 28 марта ожидается дождь с мокрым снегом, днем без существенных осадков. Температура воздуха понизится на 3-5 градусов. 29 марта – без осадков, температурный фон существенно не изменится.

ИСТОЧНИК KP.RU