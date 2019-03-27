2019-03-27T07:03:51+03:00
Политика

В Луганске лев едва не разорвал принца Египта

Во время представления в цирке хищник напал на дрессировщика Хамада Кута [видео]
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Хамада Кута – бесстрашный дрессировщик. Фото: circus-lugansk.comХамада Кута – бесстрашный дрессировщик. Фото: circus-lugansk.com
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23 марта в Луганском цирке стартовала новая программа «Сокровища Египта». Специальным гостем программы стал Хамада Кута – принц Египта с его десятью намибийскими львами. Хамада известный египетский дрессировщик, цирковой артист в шестом поколении.

А 25 марта на цирковом представлении лев набросился на дрессировщика.

- Лев просто решил атаковать, - написал на своей странице в Инстаграм российский цирковой артист Эдгард Запашный. - И такое бывает в нашей профессии! Он надеялся, что подключатся и другие, но львиный коллектив не поддержал его в этой идее.

По словам Запашного, лев нанес дрессировщику несколько ран на ногах, руках и спине.

- Но в буквальном смысле уже на следующий день они снова выступали вместе на манеже Луганска, – сообщил Эдгард.

Кстати, сам Хамада Кута убежден, что в большинстве случаев нападения хищников на дрессировщиков, виноваты не животные, а неправильное поведение человека. Для Хамады это не первый инцидент. Причем ни от одного из агрессивных львов он потом не избавился, несмотря на ранения.

Между прочим, семь лет назад – в апреле 2012 года – в Луганском цирке львы тоже напали на дрессировщика и дрессировщицу. Тогда животные действовали стаей. И усмиряли их с помощью воды из пожарных брандспойтов.

Выступление в Луганском цирке дрессировщика из Египта Хамада Кута едва не закончилось трагедией. Видео из Инстаграм i_love_lugansk.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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