2019-03-27T06:58:39+03:00
Политика

Погода в Донецке 27 марта: днем будет дождь, а вечером - снег

Утром и днем температура воздуха будет находиться в пределах от 6 до 9 градусов тепла
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Пасмурная погода будет держаться в Донецке весь деньПасмурная погода будет держаться в Донецке весь деньФото: Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В среду, 27 марта, пасмурная погода будет держаться в Донецке и ДНР до самого вечера. Утром и днем ожидается дождь, ближе к вечеру ему на смену придет дождь со снегом.

Утром и днем температура воздуха будет находиться в пределах от 6 до 9 градусов тепла. Вечером столбики термометров опустятся до нуля.

Ветер будет дуть преимущественно в восточном и западном направлениях со скоростью 2-3 м/с.

27 марта отмечается день памяти святого Феогноста, митрополита Московского. От наших предков к нам дошло такое наблюдение: тот, кому посчастливится услышать гром в этот день, может быть уверенными в том, что лето будет плодородным. Если весной в реках воды не прибавится, лето обещает быть жарким и сухим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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