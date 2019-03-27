Погода в Донецке 27 марта: днем будет дождь, а вечером - снег

СЕГОДНЯ 06:58 2019-03-27T06:58:39+03:00

Пасмурная погода будет держаться в Донецке весь день Фото: Анатолий ВАСИЛЬЕВ

Утром и днем температура воздуха будет находиться в пределах от 6 до 9 градусов тепла

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В среду, 27 марта, пасмурная погода будет держаться в Донецке и ДНР до самого вечера. Утром и днем ожидается дождь, ближе к вечеру ему на смену придет дождь со снегом.

Утром и днем температура воздуха будет находиться в пределах от 6 до 9 градусов тепла. Вечером столбики термометров опустятся до нуля.

Ветер будет дуть преимущественно в восточном и западном направлениях со скоростью 2-3 м/с.

27 марта отмечается день памяти святого Феогноста, митрополита Московского. От наших предков к нам дошло такое наблюдение: тот, кому посчастливится услышать гром в этот день, может быть уверенными в том, что лето будет плодородным. Если весной в реках воды не прибавится, лето обещает быть жарким и сухим.

ИСТОЧНИК KP.RU