2019-03-27T01:27:31+03:00
Политика

Украинские спецслужбы давят на родственников сотрудников силовых структур Республики, которые проживают в незалежной

Активизация преступных действий со стороны украинских спецслужб обусловлена предстоящими выборами
Никита МАКАРЕНКОВ
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Активизация преступных действий со стороны украинских спецслужб обусловлена предстоящими выборами. Фото: fromua.newsАктивизация преступных действий со стороны украинских спецслужб обусловлена предстоящими выборами. Фото: fromua.news
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26 марта в Министерстве государственной безопасности Донецкой Народной Республики заявили, что к ним продолжают поступать данные о фактах угроз, физического и психологического давления, шантажа со стороны украинских спецслужб в отношении сотрудников силовых структур Республики и их родственников, проживающих на Украине. Цель Киева – вербовка и создание предпосылок для выезда силовиков на территорию Украины для реализации информационно-пропагандистской кампании «Вернись домой».

Активизация преступных действий со стороны украинских спецслужб обусловлена предстоящими президентскими выборами на Украине с целью повышения рейтинга действующего президента.

- Нами получена информация о беспрецедентном давлении и угрозах физической расправы со стороны украинских спецслужб в отношении близких родственников сотрудника охраны Генеральной прокуратуры Донецкой Народной Республики, проживающих на временно подконтрольной Украине территории, - говорится в официальном заявлении. - В связи с этим Лукьяненко С. И. принял ошибочное решение не обращаться в органы госбезопасности и к уполномоченному по правам человека, уволился из Генпрокуратуры и выехал на территорию Украины. Там в отношении него могут быть предприняты различные неправомерные действия, в том числе информационно-пропагандисткой направленности.

Министерство призывает международные правозащитные организации оказать давление на киевский режим с целью недопущения преступных действий в отношении жителей Республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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