2019-03-26T19:17:21+03:00
Происшествия

Жителю Харцызска грозит пять лет тюрьмы за то, что он грабил знакомых женщин

Ранее судимый местный житель завладевал мобильными и ноутбуками своих знакомых
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Жителю Харцызска грозит пять лет тюрьмы за то, что он грабил знакомых женщин. Фото: vi.ill.in.uaЖителю Харцызска грозит пять лет тюрьмы за то, что он грабил знакомых женщин. Фото: vi.ill.in.ua
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Сыщики харцызской полиции привлекли к уголовной ответственности ранее судимого местного жителя за кражи и мошенничество.

- Злоумышленник попросил у своей бывшей сожительницы на некоторое время мобильный телефон. Однако возвращать чужую вещь он не собирался, а вместо этого продал гаджет и потратил деньги на свои нужды. Спустя некоторое время, когда экс-супруги не было дома, он стащил из ее квартиры ноутбук, - рассказали правоохранители.

Еще одной жертвой рецидивиста стала его знакомая. Воспользовавшись ее отсутствием, фигурант беспрепятственно похитил мобильный телефон, ковер и алюминиевую посуду.

- В отношении 40-летнего горожанина возбуждено уголовное дело в порядке части 2 статьи 165 УК ДНР (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину), а также части 2 статьи 164 УК ДНР (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину), - сообщил начальник сектора уголовного розыска Харцызского горотдела полиции Игорь Мирошниченко. – Подозреваемому грозит лишение свободы сроком до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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