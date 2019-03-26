2019-03-26T18:29:42+03:00
Общество

В ЛНР перебои со связью

На предприятии «Луганские коммуникации» авария
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: machta.comФото: machta.com
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В пресс-службе республиканского мобильного оператора «Лугаком» сообщили о причинах возникновения перебоев со связью.

- Специалисты устраняют аварию на оборудовании государственного унитарного предприятия ЛНР «Луганские коммуникации», приведшую к ухудшению качества работы республиканского оператора мобильной связи «Лугаком», - говорится в сообщении.

На данный момент из-за аварии имеются проблемы с регистрацией в сети, дозвоном, отправкой и получением SMS-сообщений.

- Технические специалисты проводят аварийно-восстановительные работы. О сроках устранения аварии будет сообщено дополнительно, - сказали в «Лугакоме».

Деньги за время перебоев списаны не будут.

- В связи с тем, что авария носит массовый характер, но не распространяется на всех абонентов, ГУП ЛНР "Луганские коммуникации" произведет перерасчет абонентской платы при обращении в Службу поддержки абонентов по номеру: 422, (0642)33-11-11, - сообщили сотрудники предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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