2019-03-26T18:11:34+03:00
Политика

Обстрелом ВСУ в ЛНР ранена 80-летняя пенсионерка, а несовершеннолетний парень получил легкую контузию

Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР [видео]
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: youtube.com/НМ ЛНРФото: youtube.com/НМ ЛНР
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Вооруженные формирования Украины дважды за сутки обстреляли поселок Фрунзе в Луганской Народной Республике. Стреляли с направления поселка Крымское. В результате попадания 120 миллиметровых мин в жилой двор – осколочные ранения руки получила 80-летняя местная жительница, а несовершеннолетний Константин Марков получил легкую контузию.

- Вопреки согласованному в Минске «весеннему перемирию» обстрелы ЛНР продолжают набирать обороты, - говорят в Народной милиции ЛНР. - В преддверии выборов президента Украины, противник все яростнее борется с домами мирных жителей и хозяйственными постройками в прифронтовых поселках.

Пострадавшая пенсионерка не стразу поняла, что произошло.

- Я сразу не поняла в чем дело, а потом рука начала болеть, - говорит Галина. - Соседи вызвали «скорую», оказалось ранение.

Сводки с Донбасса: ВСУ обстреляли ЛНР - есть раненные мирные жители.

Несовершеннолетний Костя выбежал, чтобы предупредить родных, чтобы те прятались в подвал, но боеприпас застал и его.

- Вижу у нас во дворе черный дым, - вспоминает он. - Мне сначала плохо стало, но через минут пятнадцать стало легче.

Прибывшие на место сотрудники представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации обследовали территорию поселка и собрали необходимые сведения для проведения дальнейшего разбирательства.

- На ближайшей встрече в Минске данный вопрос будет поднят, посколькуэто геноцид народа Донбасса, - заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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