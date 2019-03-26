ВСУ готовили покушение на ОБСЕ

СЕГОДНЯ 16:28 2019-03-26T16:28:44+03:00

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Начальник пресс-службы Народной милиции Донецкой Республики Даниил Безсонов заявил, что Вооруженные формирования Украины готовили покушение на патруль ОБСЕ. Автомобиль наблюдателей планировалось подорвать с помощью ударного беспилотного летательного аппарата.

- Украинское военное командование не оставляет попыток совершения преступления в отношении сотрудников Миссии ОБСЕ, для провоцирования международного резонанса, - рассказывает Безсонов. - Украинский беспилотник сбит вчера нашими военнослужащими. К беспилотнику были закреплены две 82-миллиметровые мины, которые при падении получили деформацию.

Однако этот БПЛА был сбит военнослужащими НМ ДНР. После проверки отснятого беспилотником видео, выяснилось, что ВСУ фиксировали маршрут проезда патрулей ОБСЕ.

- Учитывая, что к БПЛА были прикреплены мины, то можно с уверенностью заявить, что целью также ставилось не просто ведение разведки, но и физическое устранение сотрудников ОБСЕ, - подчеркнул начальник пресс-службы Народной милиции Республики.

Напомним, что сегодня силами военнослужащих ЛНР был сбит украинский БПЛА, который проводил разведку над поселком Калиново.

ИСТОЧНИК KP.RU