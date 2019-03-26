Над ЛНР сбит украинский беспилотник

СЕГОДНЯ 14:49 2019-03-26T14:49:58+03:00

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Беспилотный летательный аппарат Вооруженных формирований Украины проводил разведку над поселком Калиново, но был замечен и сбит бойцами Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили официальный представитель оборонного ведомства Республики Андрей Марочко.

- Сегодня в 06:30 находившийся на наблюдательном посту военнослужащий Народной милиции заметил в небе беспилотник, двигавшийся со стороны подконтрольного Киеву села Троицкого в направлении Калиново, - рассказывает Марочко. - Об обнаружении вражеского беспилотника наблюдатель доложил на командно-наблюдательный пункт роты, откуда незамедлительно поступила команда на уничтожение БПЛА противника

В сбитом БПЛА обнаружена и изъята карта памяти, данные с которой, по словам представителя НМ ЛНР, будут изучены и представлены общественности, а также использованы для приобщения к уголовному делу в отношении командования 54-й бригады и военного преступника полковника Алексея Майстренко

- Использование БПЛА в районе линии соприкосновения в Донбассе является грубым нарушением Минских соглашений, - напомнил Андрей Марочко.

ИСТОЧНИК KP.RU