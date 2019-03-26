Марочко: Киев выдает ремонт настила и туалета на украинском КПВВ у Станицы Луганской за восстановление разрушенного моста через Северский Донец
Официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко сообщил, что ни наблюдатели ОБСЕ, ни представители СЦКК не зафиксировали анонсированное Киевом прибытие строительной техники и рабочих для ремонта моста. Хотя Ирина Геращенко заявляла о том, что украинская сторона направила к разрушенному мосту у Станицы 13 единиц строительной техники и ремонтную бригаду.
- В течении всего дня 25 марта представители СЦКК в ЛНР совместно с СММ ОБСЕ наблюдали за ситуацией в районе данного КПВВ и не фиксировали прибытия украинской строительной техники к мосту на пункте пропуска, о котором заявляла вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко, - сообщил Марочко.
Официальный представитель оборонного ведомства Республики подчеркнул, что Киев выдает ремонт настила и туалета на украинском контрольно-пропускном пункте у Станицы Луганской за восстановление разрушенного моста через Северский Донец.
- Это еще раз подтверждает лживость заявлений киевской власти относительно планов улучшения гуманитарной обстановки и создания комфортных условий для пересечения гражданами линии разграничения сторон, - отметил Андрей Марочко.
ИСТОЧНИК KP.RU