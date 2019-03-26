2019-03-26T14:41:12+03:00
Политика

Марочко: Киев выдает ремонт настила и туалета на украинском КПВВ у Станицы Луганской за восстановление разрушенного моста через Северский Донец

Никаких работ не зафиксировали наблюдатели ОБСЕ и СЦКК
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: profi-news.ruФото: profi-news.ru
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Официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко сообщил, что ни наблюдатели ОБСЕ, ни представители СЦКК не зафиксировали анонсированное Киевом прибытие строительной техники и рабочих для ремонта моста. Хотя Ирина Геращенко заявляла о том, что украинская сторона направила к разрушенному мосту у Станицы 13 единиц строительной техники и ремонтную бригаду.

- В течении всего дня 25 марта представители СЦКК в ЛНР совместно с СММ ОБСЕ наблюдали за ситуацией в районе данного КПВВ и не фиксировали прибытия украинской строительной техники к мосту на пункте пропуска, о котором заявляла вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко, - сообщил Марочко.

Официальный представитель оборонного ведомства Республики подчеркнул, что Киев выдает ремонт настила и туалета на украинском контрольно-пропускном пункте у Станицы Луганской за восстановление разрушенного моста через Северский Донец.

- Это еще раз подтверждает лживость заявлений киевской власти относительно планов улучшения гуманитарной обстановки и создания комфортных условий для пересечения гражданами линии разграничения сторон, - отметил Андрей Марочко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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