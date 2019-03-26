Глава ЛНР Леонид Пасечник – шахтерам, которые находятся на украинской территории: Возвращайтесь, мы всех трудоустроим

СЕГОДНЯ 12:22 2019-03-26T12:22:20+03:00

Руководитель Республики в ходе прямой линии с жителями незалежной ответил на вопрос горняка из Кривого Рога

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– Добрый день Леонид Иванович, раньше я работал на шахте на Юбилейном. После того, как её разбомбили, я уехал работать шахтёром в Кривой Рог. Здесь постоянная задержка зарплаты и плохое отношение к луганчанам. Скажите, когда восстановят шахту или на какую шахту я могу устроится в ЛНР? – задал вопрос Главе Луганской Народной Республики мужчина, который был вынужден уехать в другой город.

Леонид Пасечник рассказал, что предприятие действительно сильно пострадало от обстрела ВСУ, а на его восстановление нужны огромные ресурсы.

Но, несмотря на это, Глава ЛНР заверил, что на территории Республики достаточно шахт, которым требуются горняки. Иными словами, рабочие места найдутся для всех.

- Могу заверить, что на территории ЛНР действует достаточное количество угледобывающих предприятий. Если вы имеете достаточный опыт, желание работать, навыки работы, приезжайте, устраивайтесь, - призывает Пасечник. - Вы обязательно будете трудоустроены, нам не хватает рабочих рук. Мы сейчас находимся в той стадии, когда нам просто необходимо восстанавливать нашу экономику.

ИСТОЧНИК KP.RU