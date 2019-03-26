2019-03-26T11:18:55+03:00
Политика

ВСУ выпустили по республикам Донбасса 267 боеприпасов

Под обстрелы попали 19 населенных пунктов ДНР и ЛНР
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: pikabu.ruФото: pikabu.ru
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За прошедшие сутки Вооруженные формирования Украины выпустили по территории ДНР 142 боеприпаса. Об этом сообщили в представительстве Республики в СЦКК.

– В зоне обстрела со стороны ВФУ оказались следующие районы и населённые пункты: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина, посёлок шахты 6/7), Зайцево, Михайловка, Донецкий аэропорт (Вольво-Центр), Яковлевка, Васильевка, Минеральное, Спартак, Докучаевск, Ленинское, Октябрь, Саханка, Коминтерново, - говорится в сообщении.

В представительстве ДНР в СЦКК отметили, что в результате обстрелов в населённом пункте Докучаевск повреждено остекление в квартире жилого дома по улице Ленина.

По Луганской Народной Республике ВСУ выпустили 125 боеприпасов, сообщают в оборонном ведомстве.

- За минувшие сутки украинские солдаты семь раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР у населённых пунктов Фрунзе (два обстрела), Логвиново, Калиновка, Первомайск (два обстрела), Желобок, выпустив более 125 мин, гранат и снарядов, - говорится в сообщении Народной милиции.

В пресс-службе МЧС ЛНР заявили, что в результате обстрелов в населённом пункте Фрунзе женщина 1938 года рождения получила осколочное ранение в левое плечо. А в двухквартирном жилом доме посёлка повреждено остекление и кровля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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