2019-03-26T10:37:44+03:00
Политика

ВСУ открыли огонь по Еленовке

Об этом сообщили в СЦКК
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: warfiles.ruФото: warfiles.ru
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Вооруженные формирования Украины обстреляли район поселка Еленовка под Донецком. Об этом сегодня заявили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- ВСУ впервые с ноября 2018 года использовали для обстрела ДНР орудия калибром 152 мм, под удар попал район поселка Еленовка под Донецком, - говорится в сообщении.

- В 06:20 зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины в направлении населенного пункта Еленовка, - говорят в СЦКК. - Выпущено 20 снарядов калибром 152 миллиметра.

В представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня добавили, что ВСУ использовали и 120 миллиметровые минометы.

- Огонь велся из районов подконтрольных Киеву населенных пунктов Березовое, Новотроицкое и Новомихайловка, - отметили в СЦКК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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