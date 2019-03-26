В краеведческом музее Донецка открылась персональная выставка кукол Елены Мазуровой

СЕГОДНЯ 10:24 2019-03-26T10:24:02+03:00

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25 марта в Донецком республиканском краеведческом музее торжественно открылась авторская выставка «Кукольный мир Елены Мазуровой». Вниманию посетителей представлено около 40 кукол из полимерной глины, выполненных автором в течение 8 лет своей творческой деятельности.

Интересно, что Елена – самоучка, художником-кукольником стала спонтанно: будучи творческим человеком и швеёй по профессии, в какой-то момент решила попробовать свои силы на новом творческом поприще. Как это зачастую бывает, мастерство далось не сразу, однако с каждой новой работой автор «набивала руку», и куклы получались всё более сложными и профессионально исполненными. Впрочем, и за свои ранние работы Елене как мастеру не стыдно, поэтому на открывшейся сегодня выставке можно увидеть кукол, созданных на разных этапах творческой деятельности автора.

- Самая первая моя работа – «Скрипачка», появилась она в 2011 году. Вначале родился образ юной девушки, затем я вложила ей в руки скрипочку – получилось изящно и романтично, хотя это ранняя работа, и с высоты нынешнего опыта я вижу в ней недостатки. Но она – первая. Есть у меня и такие куклы, которые получались не сразу. Начинала делать, потом откладывала – не «шло». А через какое-то время, бывало, что и через год, снова возвращалась – и завершала работу, в хорошем настроении, – рассказывает Елена Мазурова.

На изготовление одной куклы у мастера уходит, как правило, от 2 до 6 месяцев. Причём имеется в виду не только создание куклы как таковой, а, что называется, изготовление «под ключ» – вместе с нарядами и необходимыми по задумке аксессуарами. В арсенале творческих умений Елены – владение такими техниками, как декупаж, кракелюр, миниатюрная роспись, вышивка бисером, гладью, крестом и лентами. Идеи кукольных героев черпает из сказок – как признаётся мастер, это её слабость. Созданные шедевры Елена демонстрирует на выставках (их у неё уже было три), а в «межвыставочный» период они хранятся в съёмной квартире – собственная квартира Елены в Куйбышевском районе была разбита в ходе боевых действий… Какие-то свои работы мастер дарит друзьям. Но с основной их частью Елена Мазурова не расстаётся, а есть и вовсе такие, которые не отдаст ни при каких условиях.

- Самая любимая, пожалуй, Ассоль. Эльф тоже очень нравится – это моя самая «свежая» работа, я её создала на одном дыхании буквально за 2 недели. И есть кукла Барби – она настоящая, осталась от дочки. Я «посадила» её на дракона, и получилась совсем другая история. С ней я тоже не расстанусь, – признаётся мастер.

Работа выставки «Кукольный мир Елены Мазуровой» в стенах Донецкого краеведческого музея продлится до июля 2019 года. Есть все основания полагать, что она будет иметь большой успех у посетителей, причём не только у самых юных.

- Я думаю, что эта выставка придётся по вкусу и детям, и взрослым. Ведь какой взрослый не возвращается воспоминаниями в своё прекрасное детство?.. И, наверное, это самые тёплые, самые яркие воспоминания. Мы благодарим Елену Мазурову за предоставленную нам возможность ещё и ещё вернуться в детство. И, конечно же, от всей души хочется пожелать автору вдохновения, творческих успехов и ещё много раз радовать нас своими выставками!, – подчеркнула генеральный директор ДРКМ Марина Максимчук.

ИСТОЧНИК KP.RU