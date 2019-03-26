ВСУ обстреляли пять населенных пунктов в ЛНР
Семь раз Вооруженные формирования Украины обстреляли территорию Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР.
- ВСУ семь раз за сутки обстреляли позиции Народной милиции ЛНР, - говорится в сообщении.
Обстрелам подверглись пять населенных пунктов Республики.
- Под огонь попали районы Первомайска, поселка городского типа Фрунзе, сел Логвиново, Калиновка и Желобок, - рассказали в оборонном ведомстве ЛНР.
Вооруженные формирования Украины применяли при обстреле различное вооружение.
- Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного, - сказали в Народной милиции Республики.
ИСТОЧНИК KP.RU