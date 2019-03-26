ВСУ обстреляли пять населенных пунктов в ЛНР

СЕГОДНЯ 09:49 2019-03-26T09:49:07+03:00

Об этом сообщили в Народной милиции Республики

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Семь раз Вооруженные формирования Украины обстреляли территорию Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР.

- ВСУ семь раз за сутки обстреляли позиции Народной милиции ЛНР, - говорится в сообщении.

Обстрелам подверглись пять населенных пунктов Республики.

- Под огонь попали районы Первомайска, поселка городского типа Фрунзе, сел Логвиново, Калиновка и Желобок, - рассказали в оборонном ведомстве ЛНР.

Вооруженные формирования Украины применяли при обстреле различное вооружение.

- Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного, - сказали в Народной милиции Республики.

ИСТОЧНИК KP.RU