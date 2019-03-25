В голографической пирамиде краеведческого музея Донецка "поселились" динозавры и мамонты

СЕГОДНЯ 21:59 2019-03-25T22:00:17+03:00

Зал палеонтологии музея приглашает познакомиться с помощью новинки с обитателями нашей планеты, которые жили на ней 30 млн лет назад

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В Республиканском краеведческом музее Донецка появился уникальный экспонат. Маленькая пирамидка, в которой живут доисторические животные. Шипастый ящер спинозавр, обитавший на территории Северной Африки в меловом периоде, индрикотерий, который жил 30 миллионов лет назад, трицератопс и даже целое стадо мамонтов. Эта пирамидка установлена в новом зале палеонтологии.

- Когда открывали этот зал, мы его планировали как технологичный, - рассказывает заведующий научно-экспозиционным отделом природы краеведческого музея Виктор Койнаш. - То есть в помощь посетителям были и фоторамки, и плазмы, также у нас проектор, и аудиосистемы. И после открытия зала мы продолжали мониторить новые мультимедийные разработки. И нам попалась такая вещь, как голографическая пирамида.

Эту пирамиду привезли из России, а динозавриками ее заселили уже здесь, местные компьютерные специалисты.

- Это по сути псевдо-голограмма. За счет особого напыления на стекла создается эффект внутри, как будто там находится настоящий предмет, - говорит Виктор Койнаш. - Естественно, мы сразу разработали под нее контент. Это динозаврики, потому что у нас все-таки зал палеонтологии.

Пока в ней обитают 6 видов животных. Сотрудники музея говорят, что очень спешили показать эту диковинку детям, у которых начинались весенние каникулы. Но в ближайшее время здесь появятся новые жители. А еще в пирамидке можно будет увидеть коллекцию минералов. Но и на этом в музее останавливаться не собираются. В планах развития экспозиции - новые интерактивные витрины и другие современные разработки.

ИСТОЧНИК KP.RU