2019-03-25T18:59:06+03:00
Общество

Подготовка к 9 мая 2019 года в Луганске: создадут Союз кадетов Республики

Подготовка к 9 мая 2019 года в Луганске началась с решения вопроса координации и развития кадетского движения
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Подготовка к 9 мая 2019 года в Луганске. Фото: youtube.com/ЛуганскПодготовка к 9 мая 2019 года в Луганске. Фото: youtube.com/Луганск
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Сейчас подготовка к 9 мая 2019 года в Луганске у Координационного совета по вопросам патриотического воспитания детей и молодежи при Министерстве образования и науки на первом месте. На его очередном заседании советник Главы ЛНР по вопросам казачества, кадетского образования и военно-патриотического воспитания молодежи Сергей Юрченко выступил с инициативой создать организацию «Союз кадетов ЛНР», которая будет заниматься координацией деятельности кадетских классов и корпусов и расширением их сети.

Члены совета поддержали эту инициативу.

- В Республике два кадетских корпуса и более десятка кадетских классов. Наша задача - содействовать тому, чтобы это движение развивалось и объединяло этих ребят, – подчеркнул министр образования и науки ЛНР Сергей Цемкало.

Координационный совет принял решение содействовать созданию Союза кадетов и утвердил план тематических мероприятий ко Дню Победы и Дню Республики 2019 для учащихся образовательных организаций и учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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