Геннадий Онищенко собирается приехать в Донецк

СЕГОДНЯ 18:24 2019-03-25T18:24:31+03:00

В столице ДНР он посетит школу-интернат и проведут рабочую встречу в министерстве образования и науки

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26 марта депутат Государственной думы Российской Федерации, первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко посетит Донецкую школу-интернат №1, в которой пройдёт открытый урок, в рамках Всероссийской акции «Здоровое питание – активное долголетие» Всероссийского движения «Сделаем вместе!»

— Мероприятие организовано для обучающихся 8-11 классов общеобразовательных организаций Донецкой Народной Республики – участников акции «Здоровое питание – активное долголетие», — рассказали в Министерстве образования и науки Донецкой Народной Республики.

Открытый урок запланирован на 9.30 по адресу: Донецк, ул. Гонимова, 17а.

Позднее, в 11.00, Геннадий Онищенко проведёт рабочую встречу с руководством Минобрнауки, ректорами вузов Донецкой Народной Республики и руководителями научно-исследовательских институтов.

ИСТОЧНИК KP.RU