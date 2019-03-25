Геннадий Онищенко собирается приехать в Донецк
26 марта депутат Государственной думы Российской Федерации, первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко посетит Донецкую школу-интернат №1, в которой пройдёт открытый урок, в рамках Всероссийской акции «Здоровое питание – активное долголетие» Всероссийского движения «Сделаем вместе!»
— Мероприятие организовано для обучающихся 8-11 классов общеобразовательных организаций Донецкой Народной Республики – участников акции «Здоровое питание – активное долголетие», — рассказали в Министерстве образования и науки Донецкой Народной Республики.
Открытый урок запланирован на 9.30 по адресу: Донецк, ул. Гонимова, 17а.
Позднее, в 11.00, Геннадий Онищенко проведёт рабочую встречу с руководством Минобрнауки, ректорами вузов Донецкой Народной Республики и руководителями научно-исследовательских институтов.
ИСТОЧНИК KP.RU