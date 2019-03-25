Украина заменит "варварское" российское оружие "гуманным" немецким, обещают в Донбассе не применять
Украинская полиция намерена избавиться от «негуманного» российского оружия, заменив его на немецкое. Об этом сообщают украинские журналисты.
Отмечается, что пистолеты Макарова и автоматы Калашникова будут заменены на немецкие пистолеты-пулеметы МР-5.
По данным СМИ, сделано это будет под гуманным предлогом сохранения жизни преступникам, а также в связи со стремлением Украины ко всему европейскому.
- У нас амбициозная цель — на 90% отказаться от традиционных автоматов Калашникова, пистолетов Макарова, ТТ, заменив их современным европейским оружием, — сказал глава Нацполиции Князев.
Он подчеркнул, что уже принято решение о закупке немецких МР-5 для патрульных. По его словам, это оружие лучше подходит непосредственно для полицейских функций.
- Проще говоря, автомат Калашникова создавался для военных, чтобы убивать. У полиции другие задачи. Перед нами не враги, а правонарушители. Наша задача — сохранить жизнь преступника и сберечь собственную, — сказал Князев.
При этом он отметил, что подразделения полиции в зоне проведения карательной операции Киева в Донбассе не перейдут на оснащение немецкими пистолетами-пулеметами.
ИСТОЧНИК KP.RU