2019-03-25T18:37:30+03:00
Политика

Украина заменит "варварское" российское оружие "гуманным" немецким, обещают в Донбассе не применять

Украинские боевики заменят пистолеты Макарова и автоматы Калашникова на немецкие пистолеты-пулеметы МР-5
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Нищая страна тратит деньги на вооружение, а не на медицину и образование. Фото: novorosinform.orgНищая страна тратит деньги на вооружение, а не на медицину и образование. Фото: novorosinform.org
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Украинская полиция намерена избавиться от «негуманного» российского оружия, заменив его на немецкое. Об этом сообщают украинские журналисты.

Отмечается, что пистолеты Макарова и автоматы Калашникова будут заменены на немецкие пистолеты-пулеметы МР-5.

По данным СМИ, сделано это будет под гуманным предлогом сохранения жизни преступникам, а также в связи со стремлением Украины ко всему европейскому.

- У нас амбициозная цель — на 90% отказаться от традиционных автоматов Калашникова, пистолетов Макарова, ТТ, заменив их современным европейским оружием, — сказал глава Нацполиции Князев.

Он подчеркнул, что уже принято решение о закупке немецких МР-5 для патрульных. По его словам, это оружие лучше подходит непосредственно для полицейских функций.

- Проще говоря, автомат Калашникова создавался для военных, чтобы убивать. У полиции другие задачи. Перед нами не враги, а правонарушители. Наша задача — сохранить жизнь преступника и сберечь собственную, — сказал Князев.

При этом он отметил, что подразделения полиции в зоне проведения карательной операции Киева в Донбассе не перейдут на оснащение немецкими пистолетами-пулеметами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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