ДНР будет продолжать настаивать на проведении обмена пленными в формате «всех на всех»

СЕГОДНЯ 17:40 2019-03-25T17:40:29+03:00

Дарья Морозова объяснила, почему Республика не соглашается на обмен в формате «72 на 19», который был предложен украинской стороной

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Переговоры гуманитарной подгруппы в Минске, фактически, заблокированы, поскольку представители Украины их систематически не посещают, а также потому, что стороны не могут прийти к соглашению о том, в каком формате провести обмен пленными.

Представитель ДНР в гуманитарной подгруппе, уполномоченный по правам человека в Республике Дарья Морозова объяснила, почему Республика отказывается проводить обмен в формате «72 на 19», который был предложен Украиной.

— Во-первых, данное предложение противоречит пункту 6 Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, а также ранее согласованной промежуточной формуле обмена «всех установленных на всех установленных». Во-вторых, официальный Киев так и не предоставил адекватного объяснения причин исключения из списка для обмена ряда удерживаемых лиц, которые были ранее подтверждены украинской стороной, — пояснила позицию ДНР Дарья Морозова.

Она подчеркнула, что Донецкая Народная Республика будет и дальше настаивать на проведении обмена пленными в формате «всех установленных на всех установленных», тем более что необходимые для этого поименные списки удерживаемых лиц уже подготовлены и имеются у обеих сторон.

— Мы призываем представителей Украины прекратить политизировать Минский процесс и скорейшим образом перейти к реализации ранее выработанных механизмов для скорейшего возвращения удерживаемых лиц, чего с нетерпением и надеждой ждут граждане по обе стороны линии разграничения, — добавила Дарья Морозова.

Напомним, что следующая встреча Контактной группы в Минске состоится уже в эту среду, 27 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU