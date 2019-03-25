СЕГОДНЯ 17:13 2019-03-25T17:25:07+03:00

Исполнение песен, по словам министра образования, тронуло всех зрителей в зале [видео]

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В луганском казачьем кадетском корпусе имени маршала авиации Александра Ефимова в четвертый раз прошел конкурс патриотической песни «Во славу Отечества». Об этом сообщают в пресс-службе министерства культуры Луганской Народной Республики.

- Программа конкурса предусматривала выступление учебных групп корпуса с песней по одной из предложенных тематик: песни о родине, песни о мире и дружбе, песни военных лет или о войне, песни о современной армии, долге и чести защитников Отечества и казацкие песни, - говорится в сообщении.

Первое место в младшей возрастной категории заняла 21-я учебная группа - 5 класс. Второе место – 23-я учебная группа - 6 класс. Третье – 25-я учебная группа - 7 класс.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/699187" frameborder="0"></iframe> В луганском казачьем кадетском корпусе наградили победителей конкурса «Во славу Отечества». Видео: Народная милиция Республики.

В старшей возрастной категории первое место заняла – 13-я учебная группа - 10 класс. Второе место – 14-я учебная группа - 11 класс. Третье – 15-я учебная группа - 11 класс.

Министр образования и науки Республики Сергей Цемкало отметил, что конкурс тронул за душу каждого присутствующего в зале.

ИСТОЧНИК KP.RU