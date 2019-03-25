2019-03-25T16:50:46+03:00
Политика

Украина хочет закрыть пункт пропуска «Станица Луганская» на ремонт для провокаций у «Золотого»

Киев уже объявил о начале ремонтных работ и теперь требует от НМ ЛНР в одностороннем порядке отвести средства, чтобы обеспечить безопасность ремонтным бригадам
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: архив сайта mrpl.cityФОТО: архив сайта mrpl.city
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Провокации у закрытого контрольно-пропускного пункта въезда-выезда «Золотое», очевидно, не удались, однако Украина не оставляет своих попыток направить людей именно на эту опасную дорогу, а потому стремиться закрыть единственный работающий сейчас КПВВ «Станица Луганская».

— Украина объявила о начале работ по восстановлению моста у Станицы Луганской, разрушенного киевскими силовиками в 2015 году. Не выполнив условий Рамочного решения о разведении сил и средств на данном участке, украинская сторона требует от Народной милиции в одностороннем порядке отвести силы и средства, тем самым обеспечив им гарантии безопасности при проведении работ, — рассказал начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он подчеркнул, что всё это указывает на стремление Украины несмотря ни на что отправить людей на опасную дорогу, которая ежедневно подвергается обстрелам со стороны ВСУ.

Отметим, что район Золотого является одним из самых обстреливаемых в ЛНР, а дорога, которую предлагают использовать для перехода, заминирована.

Напомним, что Глава Республики Леонид Пасечник довольно жёстко заявил о том, что ЛНР не позволит открыть КПВВ «Золотое», поскольку этот район опасен для мирного населения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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