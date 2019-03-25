Гиви и Захарченко числятся в списках украинских избирателей

СЕГОДНЯ 16:13 2019-03-25T16:13:37+03:00

Гиви и первый Глава каким-то образом включены в списки украинских избирателей. Фото: joinfo.ua

Киев, не стесняясь, использует голоса "мертвых душ", не гнушаясь даже "сепаратистами-террористами"

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В реестре избирателей Украины числится более 200 тысяч погибших на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, среди которых оказались погибшие командир батальона «Сомали» Михаил Толстых, известный как Гиви, и бывший глава ДНР Александр Захарченко. Об этом пишет «Страна.ua».

- В государственном реестре люди числятся живыми, в то время как всем известно об их смерти, - сообщает СМИ.

По данным издания, таким образом Киев, используя голоса «мертвых душ», может фальсифицировать данные голосования.

Ранее экс-сотрудник центрального аппарата СБУ Василий Прозоров заявил, что донбасских командиров Моторолу и Гиви могли ликвидировать украинские спецслужбы и армейский спецназ.

Командир батальона «Сомали» Михаил Толстых, известный как Гиви, погиб в начале февраля 2017 года в результате теракта. Экс-глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года из-за взрыва в Донецке.

Напомним, президентские выборы состоятся на Украине 31 марта. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов.

ИСТОЧНИК KP.RU