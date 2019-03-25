2019-03-25T16:00:09+03:00
Звезды

19 апреля в Донецком ботаническом саду пройдёт фестиваль «Весна надежд»

В рамках фестиваля состоится Республиканский конкурс театров экологических миниатюр
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: Донецкий ботанический садФОТО: Донецкий ботанический сад
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Донецкий ботанический сад готовится к проведению IV фестиваля «Весна надежд», в рамках которого состоится Республиканский конкурс театров экологических миниатюр ТЭМ-2019. Мероприятие запланировано на 19 апреля.

— Главной целью конкурса является привлечение внимания зрителей к экологическим проблемам, к утилизации бытового мусора посредством выступлений театров экологических миниатюр и театров экологической моды. Мы хотим сформировать у молодёжи экологическую культуру, привлечь детей, подростков и юношества к природоохранному движению, поспособствовать развитие творческих идей и поддержать талантливую молодежь, — рассказали в Донецком ботаническом саду.

К участию приглашаются учащиеся общеобразовательных учебных заведений, члены организации ДРОЗД, совместно с которой Донецкий ботанический сад и проводит этот конкурс.

Заявки можно отправлять на электронный адрес: lt_varta@mail.ru

Подробнее о конкурсе и фестивале можно прочитать на официальном сайте Донецкого ботанического сада.

ИСТОЧНИК KP.RU

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