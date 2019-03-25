2019-03-25T15:25:20+03:00
Политика

12 лет за шпионаж в пользу иностранных организаций получил житель ЛНР

Подсудимый так же совершил хищение чужого имущества
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Подсудимый признан виновным в совершении действий, угрожающих безопасности ЛДНР. Фото: pxhere.comПодсудимый признан виновным в совершении действий, угрожающих безопасности ЛДНР. Фото: pxhere.com
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Военный суд ЛНР приговорил гражданина республики к 12 годам заключения за шпионаж в пользу иностранной разведки и хищение имущества. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры ЛНР.

-Приговором военного суда ЛНР при поддержании государственного обвинения прокурорами Управления по надзору за соблюдением законов в военной сфере гражданин Республики признан виновным в совершении особо тяжкого преступления, предусмотренного статьей 336 Уголовного кодекса (УК) ЛНР, которая касается преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства, – говорится в сообщении.

Подсудимый признан виновным в «совершении шпионажа, который выразился в сборе и передаче представителям иностранных организаций сведений, составляющих государственную тайну, а также собирании и передаче по заданию иностранной разведки сведений для использования их против безопасности ЛНР».

-Кроме того, подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК ЛНР, – преступление в сфере экономики, которое выразилось в хищении чужого имущества путем злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, – добавили в надзорном ведомстве.

Суд приговорил злоумышленника к лишению свободы сроком на 12 лет с лишением права занимать должности на государственной службе в Луганской Народной Республике в течение двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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