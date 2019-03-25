Пункт пропуска «Золотое»: в Первомайске готовы к последствиям провокаций

СЕГОДНЯ 14:15 2019-03-25T14:15:56+03:00

В районе неработающего КПВВ дежурят представители ЛНР в СЦКК, а также СМИ Республики. Они готовы к тому, что Украина может в любой момент пустить по опасной дороге людей

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Провокационная ситуация вокруг контрольно-пропускного пункта въезда-выезда «Золотое», который по-прежнему остаётся закрытым с обеих сторон, может привести к активным боевым действиям и большому количеству жертв. Такое мнение высказал и.о. главы администрации прифронтового Первомайска Николай Токарев.

— Информируем жителей, рассказываем и на ту (подконтрольную Киеву) сторону о том, что дорога из Золотого до Первомайска заминирована, и что могут быть провокации и пострадают много людей, и может все перерасти в полномасштабные боевые действия, — рассказал Николай Токарев.

Он подчеркнул, что администрация Первомайска готова к тому, что Украина может пустить людей по опасной дороге в любой момент, и готова к возможным последствиям. На данный момент в районе Золотого дежурят представители ЛНР в СЦКК, а также СМИ Республики. Ситуация там остаётся спокойно, движения транспорта или людей в сторону ЛНР не наблюдается.

Отметим, что вчера на официальном сайте погранслужбы Украины появилось сообщение о том, что пункт пропуска «Золотое» возобновил работу с 7.00 (8.00 мск) по решению командующего так называемой «ООС» Наева. Между тем вчера вечером, 23 марта, штаб т.н. «ООС» назвал невозможным открытие КПВВ «Золотое» на Луганщине в сложившейся ситуации.

Около 12.00 сообщение о возобновлении работы КПВВ «Золотое» с сайта погранслужбы Украины было удалено, однако представитель Украины в гуманитарной подгруппе Контактной группы Ирина Геращенко написала на своей странице в Facebook, что «в эти минуты (около 12.00)» представитель Украины в Контактной группе Евгений Марчук находится на видеосвязи с командующим «ООС» Сергеем Наевым, «который доложил о полной готовности украинской стороны открыть КПВВ «Золотое»».

Сегодня погранслужба Украины сообщила, что 142 человека перешли КПВВ «Золотое» и вернулись назад, однако представитель ЛНР в рабочей группе по гуманитарным вопросам Контактной группы Ольга Кобцева эту информацию полностью опровергла.

Подчеркнём, что представители ЛНР, в частности Министр иностранных дел Республики Владислав Дейнего, с самого утра находились в районе Золотого, чтобы контролировать ситуацию, и неоднократно уточняли у патруля СММ ОБСЕ, находящегося на территории Украины, состояние блокпоста. Представители ОБСЕ чётко дали понять, что «Золотое» открыт не был и не было даже предпринято попыток запустить его работу.

Напомним, ЛНР продолжает придерживаться жёсткой позиции в отношении невозможности открытие этого пункта пропуска, о чём ещё вчера заявил Глава Республики Леонид Пасечник.

В свою очередь Глава ДНР Денис Пушилин выразил свою полную поддержку Главе ЛНР и заявил, что эта ситуация – очередная политическая провокация в преддверии выборов Президента Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU