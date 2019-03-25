2019-03-25T13:26:31+03:00
Общество

ДМЗ снова в строю: ремонтные работы завершены и доменная печь уже запущена

Ремонтные работы на доменной печи №1 были начаты в феврале и теперь завод будет постепенно входить в штатный режим работы
Цесанна АНТОНЕНКО
Поделиться:
ФОТО: donpress.comФОТО: donpress.com
Изменить размер текста:

Несмотря на многочисленные слухи, распространяемые в социальных сетях, о закрытии Донецкого металлургического завода, сегодня стало известно о том, что закрытая на ремонт доменная печь №1 вновь запущена и ДМЗ снова в строю и продолжает работать.

— На данный момент мы находимся в процессе раздувки печи, соответственно выходим на рабочие параметры. В течение полутора-двух суток выйдем на нормальный режим работы, — рассказал журналистам замначальника доменного цеха по шихте Сергей Волга.

Полноценный запуск печи позволит изготавливать около 1700 тонн чугуна в сутки. Именно такой объём продукции, по информации Сергея Волга, и выпускался заводом до начала ремонтных работ.

Кроме того, на заводе поспешили опровергнуть слухи о том, что рабочие не получают зарплаты. Помощник по работе с персоналом начальника цеха по ремонту металлургического оборудования Анатолий Моргулец заверил журналистов, что в настоящее время задолженности по зарплате нет.

Напомним, планово-предупредительный ремонт доменной печи №1 начался 15 февраля. Всего на ДМЗ работает две печи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Геннадий Онищенко собирается приехать в Донецк
Украина заменит "варварское" российское оружие "гуманным" немецким, обещают в Донбассе не применять
ДНР будет продолжать настаивать на проведении обмена пленными в формате «всех на всех»
В луганском казачьем кадетском корпусе наградили победителей конкурса «Во славу Отечества»
Украина хочет закрыть пункт пропуска «Станица Луганская» на ремонт для провокаций у «Золотого»
Гиви и Захарченко числятся в списках украинских избирателей
19 апреля в Донецком ботаническом саду пройдёт фестиваль «Весна надежд»
12 лет за шпионаж в пользу иностранных организаций получил житель ЛНР
Пункт пропуска «Золотое»: в Первомайске готовы к последствиям провокаций
Комик Зеленский: нужно развивать контрпропаганду в Донбассе
За неделю в ДНР обстрелами ВСУ было повреждено 12 жилых домов и 4 объекта инфраструктуры
Пункт пропуска «Золотое»: по лживой версии Украины, его пересекли 142 человека
Медведчук утверждает, что Донбасс - это Украина
Этим утром ВСУ нанесли миномётные удары по Донецку и южным сёлам ДНР
За сутки ВСУ девять раз обстреляли ДНР. Есть разрушения
Три посёлка в ЛНР оказались под огнём ВСУ в минувшие сутки