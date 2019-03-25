ДМЗ снова в строю: ремонтные работы завершены и доменная печь уже запущена
Несмотря на многочисленные слухи, распространяемые в социальных сетях, о закрытии Донецкого металлургического завода, сегодня стало известно о том, что закрытая на ремонт доменная печь №1 вновь запущена и ДМЗ снова в строю и продолжает работать.
— На данный момент мы находимся в процессе раздувки печи, соответственно выходим на рабочие параметры. В течение полутора-двух суток выйдем на нормальный режим работы, — рассказал журналистам замначальника доменного цеха по шихте Сергей Волга.
Полноценный запуск печи позволит изготавливать около 1700 тонн чугуна в сутки. Именно такой объём продукции, по информации Сергея Волга, и выпускался заводом до начала ремонтных работ.
Кроме того, на заводе поспешили опровергнуть слухи о том, что рабочие не получают зарплаты. Помощник по работе с персоналом начальника цеха по ремонту металлургического оборудования Анатолий Моргулец заверил журналистов, что в настоящее время задолженности по зарплате нет.
Напомним, планово-предупредительный ремонт доменной печи №1 начался 15 февраля. Всего на ДМЗ работает две печи.
ИСТОЧНИК KP.RU