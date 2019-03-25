Комик Зеленский: нужно развивать контрпропаганду в Донбассе
Каждый кандидат в президенты Украины сулит маленькому украинцу возвращение Крыма и Донбасса. Не уравновешивания тарифов, повышения уровня жизни, снижения смертности, а какие-то мифические геополитические пряники обещают ушлые политики простому народу.
Так, кандидат в президенты Украины комик Зеленский заявил, что переговоры по Донбассу нужно расширять представителями США и Великобритании. Кроме того, Зеленский считает необходимым серьезно заняться вопросом контрпропаганды в Донбассе. Об этом он заявил в телеканалу ТСН.
- Есть Минские договоренности. Все говорят, что они не работают, но, тем не менее, надо продолжать минский процесс. Хотелось бы его расширить и добавить представителей США и Великобритании. Но вы знаете, мне кажется, номер один, что должно быть – это серьезная информационная война. Люди, которые сейчас живут на территориях Донецка и Луганска – Л/ДНР — могут потерять связь с нами, – сказал Зеленский.
В вопросе «деоккупации Крыма» кандидат в президенты надеется на прорыв уже после смены власти в России.
- Если мы победим – это будет первый шаг к возвращению Крыма. Я считаю, что возвращение Крыма возможно (может сейчас кто-то расстроится) только после смены власти в России, – заявил он.
ИСТОЧНИК KP.RU