Комик Зеленский: нужно развивать контрпропаганду в Донбассе

СЕГОДНЯ 12:47 2019-03-25T12:55:10+03:00

Очередной кандидат в президенты Украины говорит, что проблема номер один - это информационная война в Донбассе, а не низкий уровень жизни маленького украинца

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Каждый кандидат в президенты Украины сулит маленькому украинцу возвращение Крыма и Донбасса. Не уравновешивания тарифов, повышения уровня жизни, снижения смертности, а какие-то мифические геополитические пряники обещают ушлые политики простому народу.

Так, кандидат в президенты Украины комик Зеленский заявил, что переговоры по Донбассу нужно расширять представителями США и Великобритании. Кроме того, Зеленский считает необходимым серьезно заняться вопросом контрпропаганды в Донбассе. Об этом он заявил в телеканалу ТСН.

- Есть Минские договоренности. Все говорят, что они не работают, но, тем не менее, надо продолжать минский процесс. Хотелось бы его расширить и добавить представителей США и Великобритании. Но вы знаете, мне кажется, номер один, что должно быть – это серьезная информационная война. Люди, которые сейчас живут на территориях Донецка и Луганска – Л/ДНР — могут потерять связь с нами, – сказал Зеленский.

В вопросе «деоккупации Крыма» кандидат в президенты надеется на прорыв уже после смены власти в России.

- Если мы победим – это будет первый шаг к возвращению Крыма. Я считаю, что возвращение Крыма возможно (может сейчас кто-то расстроится) только после смены власти в России, – заявил он.

ИСТОЧНИК KP.RU