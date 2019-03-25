2019-03-25T12:31:45+03:00
Политика

За неделю в ДНР обстрелами ВСУ было повреждено 12 жилых домов и 4 объекта инфраструктуры

С 18 по 24 марта по Республике выпустили больше тысячи боеприпасов. Никто из мирных жителей ДНР не пострадал
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: архив сайта golos.uaФОТО: архив сайта golos.ua
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Несмотря на постоянно поднимаемый в Минске вопрос введения и применения новых мер контроля и соблюдения режима тишины, вооружённые формирования Украины продолжают игнорировать все достигнутые договорённости и взятые на себя обязательства. Итоги очередной недели перемирия подвели в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

— За прошедшую неделю нами было зафиксировано 76 нарушений режима прекращения огня со стороны вооружённых формирований Украины, — сообщили в Представительстве Республики в СЦКК и в переговорном процессе.

В результате вооружённой агрессии украинской армии в ДНР было повреждено 12 жилых домов и 4 объекта инфраструктуры. Жертв среди мирных жителей Республики удалось избежать.

Всего по территории ДНР было выпущено 1 085 единиц различных боеприпасов, среди которых 43 мины калибром 120 миллиметров и 94 мины калибром 82 миллиметра.

Напомним, что этим утром украинские силовики уже пять раз нарушили режим тишины, обстреляв из миномётов и гранатомётов Донецк и южные сёла ДНР (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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