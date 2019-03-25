2019-03-25T12:02:03+03:00
Политика

Пункт пропуска «Золотое»: по лживой версии Украины, его пересекли 142 человека

По мнению Ольги Кобцевой, вся эта ситуация с открытием КПВВ – очередная провокация Киева перед выборами, чтобы заработать больше очков у избирателей
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: архив сайта radiosvoboda.orgФОТО: архив сайта radiosvoboda.org
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Ситуация вокруг открытия контрольно-пропускного пункта въезда-выезда «Золотое» всё никак не утихнет. Вчера вечером погранслужба Украины заявила, что 142 человека прошло через пункт пропуска и вернулось назад. В сегодняшнем отчете ведомства среди работающих пунктов пропуска «Золотое» не значится.

В ЛНР складывающуюся вокруг КПВВ ситуацию прокомментировала представитель ЛНР в рабочей группе по гуманитарным вопросам Контактной группы Ольга Кобцева, которая подчеркнула, что эта ситуация – попытка действующей власти удержаться в своих креслах и выиграть побольше баллов на предстоящих выборах.

— Открытие КПВВ «Золотое» – это выглядит как наглая провокация, и это наглая провокация была санкционирована на самом высоком уровне, потому что данные заявления делались представителями Украины на Минских переговорах – Ириной Геращенко и Евгением Марчуком, — сказала Ольга Кобцева.

Отметим, что вчера на официальном сайте погранслужбы Украины появилось сообщение о том, что пункт пропуска «Золотое» возобновил работу с 7.00 (8.00 мск) по решению командующего так называемой «ООС» Наева. Между тем вчера вечером, 23 марта, штаб т.н. «ООС» назвал невозможным открытие КПВВ «Золотое» на Луганщине в сложившейся ситуации.

Около 12.00 сообщение о возобновлении работы КПВВ «Золотое» с сайта погранслужбы Украины было удалено, однако представитель Украины в гуманитарной подгруппе Контактной группы Ирина Геращенко написала на своей странице в Facebook, что «в эти минуты (около 12.00)» представитель Украины в Контактной группе Евгений Марчук находится на видеосвязи с командующим «ООС» Сергеем Наевым, «который доложил о полной готовности украинской стороны открыть КПВВ «Золотое»».

— С нашей стороны ни один человек на подконтрольную Киеву территорию через КПВВ «Золотое» не прошел и не проходил, а то, что Украина указали 142 человека, то они могли написать и тысячу, но факт остается фактом – люди там не проходили, — заявила Ольга Кобцева.

Подчеркнём, что представители ЛНР, в частности Министр иностранных дел Республики Владислав Дейнего, с самого утра находились в районе Золотого, чтобы контролировать ситуацию, и неоднократно уточняли у патруля СММ ОБСЕ, находящегося на территории Украины, состояние блокпоста. Представители ОБСЕ чётко дали понять, что «Золотое» открыт не был и не было даже предпринято попыток запустить его работу.

Напомним, ЛНР продолжает придерживаться жёсткой позиции в отношении невозможности открытие этого пункта пропуска, о чём ещё вчера заявил Глава Республики Леонид Пасечник.

В свою очередь Глава ДНР Денис Пушилин выразил свою полную поддержку Главе ЛНР и заявил, что эта ситуация – очередная политическая провокация в преддверии выборов Президента Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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