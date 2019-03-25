2019-03-25T10:46:58+03:00
Политика

Этим утром ВСУ нанесли миномётные удары по Донецку и южным сёлам ДНР

Под огнём оказались Спартак, Коминтерново и Ленинское
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: архив сайта sharknews.ruФОТО: архив сайта sharknews.ru
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Украинские силовики не собираются прекращать ежедневные обстрелы территории Донбасса. С начала этого дня вооружённые формирования Украины уже пять раз нарушили режим тишины, обстреляв Донецк и южные сёла ДНР из миномётов и гранатомётов.

— В 7.45 вооружённые формирования Украины из СПГ обстреляли Донецк (Вольво-центр). С позиций украинских силовиков в районе н.п. Пески было выпущено 2 гранаты. В тоже время с позиций ВФУ в районе населённого пункта Авдеевка вёлся миномётный обстрел посёлка Спарта. Была выпущена 1 мина калибром 82 миллиметра, — сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

В 7.50 по посёлку Ленинское выпустили 4 мины калибром 120 миллиметров и 7 мин калибром 82 миллиметра.

Коминтерново обстреливали сразу с двух позиций. В 9.20 украинские силовики под Талаковкой и Водяным одновременно начали миномётный обстрел посёлка. На Коминтерново упали 13 мин калибром 120 миллиметров.

На данный момент информации о жертвах и разрушениях нет.

Напомним, что за минувшие сутки украинская армия девять раз обстреляла территорию ДНР, выпустив по Республики 62 боеприпаса (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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