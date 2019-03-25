За сутки ВСУ девять раз обстреляли ДНР. Есть разрушения

СЕГОДНЯ 10:04 2019-03-25T10:04:28+03:00

По Республике было выпущено 62 единицы боеприпасов на всех направлениях

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Вооружённые формирования Украины продолжают ежедневно обстреливать территорию Донбасса, нарушая режим тишины и установленное с 8 марта «весеннее» перемирие. За прошедшие сутки украинские силовики девять раз обстреляли ДНР всех направлениях.

— В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие посёлки/населённые пункты: Доломитное, Донецк (посёлок шахты «Трудовская», Донецкий аэропорт), Васильевка, Спартак, Александровка, Ленинское и Саханка, — сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

В результате вечернего обстрела Горловки, посёлка Доломитное, из миномётов калибром 120 миллиметров, был повреждён жилой дом. Две пожилые женщины чудом остались живы.

Жертв среди мирного населения Республики на данный момент не зафиксировано.

Известно, что украинские силовики выпустили по территории ДНР 62 единицы боеприпасов, среди которых мины калибром 120 миллиметров, снаряды зенитных установок, гранаты РПГ/СПГ.

Напомним, сутками ранее вооружённые формирования Украины обстреляли ДНР 6 раз, выпустив по Республике 37 боеприпасов.

ИСТОЧНИК KP.RU