2019-03-25T10:04:28+03:00
Политика

За сутки ВСУ девять раз обстреляли ДНР. Есть разрушения

По Республике было выпущено 62 единицы боеприпасов на всех направлениях
Цесанна АНТОНЕНКО
Поделиться:
ФОТО: архив сайта informator.newsФОТО: архив сайта informator.news
Изменить размер текста:

Вооружённые формирования Украины продолжают ежедневно обстреливать территорию Донбасса, нарушая режим тишины и установленное с 8 марта «весеннее» перемирие. За прошедшие сутки украинские силовики девять раз обстреляли ДНР всех направлениях.

— В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие посёлки/населённые пункты: Доломитное, Донецк (посёлок шахты «Трудовская», Донецкий аэропорт), Васильевка, Спартак, Александровка, Ленинское и Саханка, — сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

В результате вечернего обстрела Горловки, посёлка Доломитное, из миномётов калибром 120 миллиметров, был повреждён жилой дом. Две пожилые женщины чудом остались живы.

Жертв среди мирного населения Республики на данный момент не зафиксировано.

Известно, что украинские силовики выпустили по территории ДНР 62 единицы боеприпасов, среди которых мины калибром 120 миллиметров, снаряды зенитных установок, гранаты РПГ/СПГ.

Напомним, сутками ранее вооружённые формирования Украины обстреляли ДНР 6 раз, выпустив по Республике 37 боеприпасов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Комик Зеленский: нужно развивать контрпропаганду в Донбассе
За неделю в ДНР обстрелами ВСУ было повреждено 12 жилых домов и 4 объекта инфраструктуры
Пункт пропуска «Золотое»: по лживой версии Украины, его пересекли 142 человека
Медведчук утверждает, что Донбасс - это Украина
Этим утром ВСУ нанесли миномётные удары по Донецку и южным сёлам ДНР
Три посёлка в ЛНР оказались под огнём ВСУ в минувшие сутки
Юные фигуристки привезли в Донецк золотые и бронзовую медали из соревнований в РФ
Погода 25 марта в Луганске: тепло возвращается
Украинские боевики сокрушаются, что им нечем убивать дончан
Срочное сообщение СЦКК ДНР: ВСУ повредили жилой дом в Доломитном
Сроки подачи документов кандидатов в депутаты МП ДНР продлены до 30 марта
Двое защитников ДНР погибли от обстрелов ВСУ за сутки
Боевик ВСУ прострелил себе руку, чтобы откосить от службы
Девять боевиков 58 бригады ВСУ дезертировали в Донбассе за два дня
Украинские СМИ прибыли в зону "ООС" для фальсификации фактов обстрела Золотого-5 со стороны ЛНР
Срочное сообщение СЦКК ДНР: ВСУ нанесли новый удар по Васильевской насосной станции
В ВСУ эпидемия чесотки
Под Авдеевкой ликвидировали боевую разведывательную машину ВСУ
Пункт пропуска «Золотое»: что происходит на самом деле
ВСУ в очередной раз обстреляли район Золотого-5 в ЛНР
Из-за крупной аварии более 720 домов частного сектора Докучаевска остались без воды
Украина назвала невозможным открытие пункта пропуска «Золотое» на Луганщине
Денис Пушилин поддержал Леонида Пасечника в ситуации вокруг открытия КПП «Золотое»
За сутки ВСУ шесть раз обстреляли ДНР
Погода в Луганске: синоптики прогнозируют на сегодня до 8 градусов тепла
Погода в Донецке: переменная облачность, без осадков. Температура до +5