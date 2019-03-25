2019-03-25T09:18:38+03:00
Политика

Три посёлка в ЛНР оказались под огнём ВСУ в минувшие сутки

Обстрелы велись с применением миномётов и гранатомётов
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: архив сайта commentarii.mirtesen.ruФОТО: архив сайта commentarii.mirtesen.ru
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В прошедшие сутки Луганская Народная Республика оказалась под пристальным вниманием вооружённых формирований Украины из-за планирующегося открытия пункта пропуска «Золотое», которое так и не состоялось. Грандиозные планы командующего Наева не помешали украинским силовикам четыре раза обстрелять территорию Республики, в том числе и район, где планировалось открыть КПВВ.

— За прошедшие сутки украинские вооружённые формирования обстреляли населённые пункты Золотое-5 (Михайловка), Фрунзе и Калиново, — рассказали в Представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации огня.

Украинские силовики стреляли по ЛНР из миномётов, гранатомётов и стрелкового оружия. По предварительным подсчётам на территорию Республики упали 74 боеприпаса, среди которых 15 мин калибром 120 миллиметров, 13 осколочных гранат СПГ-9, 2 осколочные гранаты РПГ-7 и ещё 44 гранаты АГС-17.

По имеющейся на данный момент информации никто из мирного населения Республики не пострадал. Также пока не сообщалось о разрушениях в результате вооружённой агрессии украинской армии.

Напомним, сутками ранее вооружённые формирования Украины 2 раза нарушили режим тишины, обстреляв посёлки Золотое-5 и Калиновка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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