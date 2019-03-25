2019-03-25T08:13:45+03:00
Спорт

Юные фигуристки привезли в Донецк золотые и бронзовую медали из соревнований в РФ

Дончанки выступили на соревнованиях в Сергиев Посаде и Воронеже
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
Будущая гордость Донбасса. Фото: ДАНБудущая гордость Донбасса. Фото: ДАН
Изменить размер текста:

Юные спортсменки по фигурному катанию из ДНР выступили на соревнованиях в Российской Федерации, заняв два первых и одно третье место. Об этом на пресс-конференции в ДАН сообщила старший тренер по фигурному катанию ДЮСШ № 7 Татьяна Меняйло.

- Наши девчонки – Дарья Мицук (семь лет) и Елизавета Бондарева (девять лет) выступили в Сергиев Посаде и Воронеже на открытых областных соревнованиях. Обе девочки показали отличные результаты, завоевав две золотые и одну бронзовую медали. Отмечу, что коллеги из РФ приняли очень тепло и радушно, – отметила Меняйло.

Она добавила, что в начале апреля спортсменки из ДНР отправятся на турнир по фигурному катанию «На призы Заслуженного тренера СССР и России Виктора Кудрявцева».

Кроме того, присутствовавшая на пресс-конференции председатель судейской коллегии Федерации бодибилдинга ДНР Ольга Демчук поделилась последними новостями выступления республиканских атлетов в РФ. В частности, на соревнованиях в городе Димитров Московской области в копилку команды добавились две золотые медали, полученные в категории «бикини-юниорки».

"Комсомолка" рассказывала о развитии фигурного катания в Донбассе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Комик Зеленский: нужно развивать контрпропаганду в Донбассе
За неделю в ДНР обстрелами ВСУ было повреждено 12 жилых домов и 4 объекта инфраструктуры
Пункт пропуска «Золотое»: по лживой версии Украины, его пересекли 142 человека
Медведчук утверждает, что Донбасс - это Украина
Этим утром ВСУ нанесли миномётные удары по Донецку и южным сёлам ДНР
За сутки ВСУ девять раз обстреляли ДНР. Есть разрушения
Три посёлка в ЛНР оказались под огнём ВСУ в минувшие сутки
Погода 25 марта в Луганске: тепло возвращается
Украинские боевики сокрушаются, что им нечем убивать дончан
Срочное сообщение СЦКК ДНР: ВСУ повредили жилой дом в Доломитном
Сроки подачи документов кандидатов в депутаты МП ДНР продлены до 30 марта
Двое защитников ДНР погибли от обстрелов ВСУ за сутки
Боевик ВСУ прострелил себе руку, чтобы откосить от службы
Девять боевиков 58 бригады ВСУ дезертировали в Донбассе за два дня
Украинские СМИ прибыли в зону "ООС" для фальсификации фактов обстрела Золотого-5 со стороны ЛНР
Срочное сообщение СЦКК ДНР: ВСУ нанесли новый удар по Васильевской насосной станции
В ВСУ эпидемия чесотки
Под Авдеевкой ликвидировали боевую разведывательную машину ВСУ
Пункт пропуска «Золотое»: что происходит на самом деле
ВСУ в очередной раз обстреляли район Золотого-5 в ЛНР
Из-за крупной аварии более 720 домов частного сектора Докучаевска остались без воды
Украина назвала невозможным открытие пункта пропуска «Золотое» на Луганщине
Денис Пушилин поддержал Леонида Пасечника в ситуации вокруг открытия КПП «Золотое»
За сутки ВСУ шесть раз обстреляли ДНР
Погода в Луганске: синоптики прогнозируют на сегодня до 8 градусов тепла
Погода в Донецке: переменная облачность, без осадков. Температура до +5