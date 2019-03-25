Юные фигуристки привезли в Донецк золотые и бронзовую медали из соревнований в РФ

СЕГОДНЯ 08:13 2019-03-25T08:13:45+03:00

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Юные спортсменки по фигурному катанию из ДНР выступили на соревнованиях в Российской Федерации, заняв два первых и одно третье место. Об этом на пресс-конференции в ДАН сообщила старший тренер по фигурному катанию ДЮСШ № 7 Татьяна Меняйло.

- Наши девчонки – Дарья Мицук (семь лет) и Елизавета Бондарева (девять лет) выступили в Сергиев Посаде и Воронеже на открытых областных соревнованиях. Обе девочки показали отличные результаты, завоевав две золотые и одну бронзовую медали. Отмечу, что коллеги из РФ приняли очень тепло и радушно, – отметила Меняйло.

Она добавила, что в начале апреля спортсменки из ДНР отправятся на турнир по фигурному катанию «На призы Заслуженного тренера СССР и России Виктора Кудрявцева».

Кроме того, присутствовавшая на пресс-конференции председатель судейской коллегии Федерации бодибилдинга ДНР Ольга Демчук поделилась последними новостями выступления республиканских атлетов в РФ. В частности, на соревнованиях в городе Димитров Московской области в копилку команды добавились две золотые медали, полученные в категории «бикини-юниорки».

"Комсомолка" рассказывала о развитии фигурного катания в Донбассе.

ИСТОЧНИК KP.RU