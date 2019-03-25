Погода 25 марта в Луганске: тепло возвращается

СЕГОДНЯ 07:55 2019-03-25T07:55:02+03:00

День обещает быть ясным и без осадков

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Температура воздуха в ЛНР 25 марта будет колебаться от 3 градусов мороза ночью до 11 градусов тепла днем, существенных осадков не ожидается. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

- С 21.00 24 марта до 21.00 25 марта на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ночью и утром слабый туман, ветер западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью минус 3 – плюс 2 градуса, днем 6-11 градусов тепла, - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что температура воздуха в Луганске, Краснодоне, Алчевске ночью составит минус 1 – плюс 1 градус, днем – 9-11 градусов тепла.

Температура воздуха в Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске ожидается ноль – минус 2 градуса ночью и 6-8 градусов тепла днем.

В Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от минус 1 – плюс 1 градуса ночью до 8-10 градусов выше нуля днем.

По предварительному прогнозу, 26 марта будет облачно с прояснениями, пройдет слабый дождь; температура воздуха ночью минус 1 – плюс 4, днем 7-12 градусов тепла. 27 марта - облачно с прояснениями, временами слабый дождь, ночью и утром местами туман; температура воздуха ночью ноль – плюс 5, днем 5-10 градусов выше нуля.

ИСТОЧНИК KP.RU