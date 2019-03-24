Украинские боевики сокрушаются, что им нечем убивать дончан

СЕГОДНЯ 21:21 2019-03-24T21:21:03+03:00

При этом в Донбассе даже в дни перемирия тишины не бывает. Фото: gogetnews.info

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На Украине раньше был огромный парк военной техники, а сейчас почти ничего не осталось — вооружение исчезло в неизвестном направлении, а воевать против жителей Донбасса приходится «чем попало». С таким заявлением выступил в ходе акции протеста националистов в Киеве экс-боевик с позывным «Стаф».

По словам боевика, ситуация с наличием техники доходит до абсурда.

- Воины АТО, ветераны рассказывают такие истории что, блин, волосы дыбом встают. Идет бой на передке, выезжает сепарский или русский танк, и не один, а против них выезжает два БМП. Из них одна стреляет, а другая ездит. И та, что ездит, таскает ту, что стреляет. Ну, блин, прикольно, да?

Когда я служил в «Десне», а «Десна» – очень большая часть, там было техники, ну просто тысячи. Когда я один раз приехал в гости к своему командиру, парки были пустые. Технику взяли и повывозили. Куда – Бог его знает. Сейчас грабит «Укроборонпром». Я бы хотел у них это все спросить, посмотреть, что они ответят, — сказал он.

ИСТОЧНИК KP.RU