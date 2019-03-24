Срочное сообщение СЦКК ДНР: ВСУ повредили жилой дом в Доломитном

СЕГОДНЯ 20:18 2019-03-24T20:18:52+03:00

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Вооружённые силы Украины в очередной раз открыли миномётный огонь по Горловке. В 18.40 был зафиксирован обстрел посёлка Доломитное, по которому стреляли из миномётов калибром 120 миллиметров. Избежать разрушений не удалось.

— Мина попала в крышу жилого дома №13 по улице Железноложной, в котором живут две пожилые женщины, — сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

Глава городской администрации Горловки Иван Приходько подтвердил информацию о миномётном обстреле Доломитного, а также заверил, что обе женщины не пострадали в результате вооружённой агрессии украинской армии.

Ранее сегодня украинская армия открыла огонь по району Васильевской насосной станции, из-за чего персоналу пришлось укрыться в бомбоубежище. О пострадавших и разрушениях не сообщалось (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU